DAX23.608 +0,5%ESt505.332 +0,8%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1654 +0,1%Öl68,87 -0,3%Gold3.541 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas stärker -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa im Fokus
Top News
Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf
Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

S&P Global: Deutsche Dienstleister verlieren im August an Schwung

03.09.25 10:10 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat sich im August abgeschwächt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex sank auf 49,3 von 50,6 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 50,1 vorhergesagt. Vorläufig war für August ein Wert von 50,1 ermittelt worden. Bei den Neuaufträgen schlugen neuerliche Verluste zu Buche, und auch die Beschäftigung stagnierte.

Wer­bung

Mit 49,3 Punkten notierte der finale Index wieder unter der neutralen Referenzlinie von 50 Punkten, die Wachstum von Schrumpfung trennt. Der aktuelle Wert signalisiert allerdings nur einen minimalen Rückgang.

Insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im August ebenfalls verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank auf 50,5 von 50,6 Punkten im Vormonat. Ökonomen hatten einen Anstieg auf 50,9 erwartet.

"Die konjunkturelle Entwicklung verläuft schleppend und das Wachstum in der Gesamtwirtschaft war über die Sommermonate nur marginal positiv", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Ganz offensichtlich ist es der neuen Bundesregierung bislang nicht gelungen, die Wirtschaft weg von der Kriech- und wieder auf die Überholspur zu bringen. Tatsächlich haben die Unternehmen im Dienstleistungssektor ihre Geschäftstätigkeit im August sogar leicht reduziert."

Wer­bung

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 04:11 ET (08:11 GMT)