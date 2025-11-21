DAX23.008 -1,2%Est505.488 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,12 -8,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.158 -5,3%Euro1,1515 -0,1%Öl62,05 -1,8%Gold4.045 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließen in Rot -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
Wie viel Verlust eine Avalanche-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust eine Avalanche-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Wie viel Gewinn ein Investment in Uniswap von vor 5 Jahren abgeworfen hätte Wie viel Gewinn ein Investment in Uniswap von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

S&P Global: Deutsche Wirtschaft verliert im November an Schwung

21.11.25 09:39 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat im November wieder an Fahrt verloren. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 52,1 von 53,9 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen geringeren Rückgang auf 53,5 erwartet.

Wer­bung

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 48,4 von 49,6 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 49,8 erwartet. Der PMI für den Servicesektor fiel auf 52,7 von 54,6 Punkten. Die Prognose hatte auf 54,0 gelautet.

"Diese Zahlen sind ein herber Dämpfer für Deutschland", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank. "Im Verarbeitenden Gewerbe ist der PMI noch tiefer in die Schrumpfungszone abgesackt und signalisiert jetzt eine Eintrübung der Konjunktur in diesem Sektor."

Zwar sei etwas mehr als im Vormonat produziert worden, aber die Auftragseingänge seien nach einer Stabilisierung im Oktober stärker zurückgegangen. Immerhin gebe es noch Wachstum im Dienstleistungssektor. "Aber die Hoffnung, dass die Konjunktur hier an Fahrt gewinnt, hat sich mit dem deutlichen Rückgang des Indexes in Luft aufgelöst", erklärte de la Rubia. "Insgesamt steuert die deutschen Wirtschaft im vierten Quartal damit bestenfalls auf ein marginales Wachstum zu."

Wer­bung

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2025 03:40 ET (08:40 GMT)