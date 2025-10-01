S&P Global: Eurozone-Industrie sinkt im September unter 50 Punkte

DOW JONES--Die Aktivität der Eurozone -Industrie ist im September unter die kritische Marke von 50 Punkten gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank auf 49,8 (Vormonat: 50,7) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 49,5 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

Wer­bung Wer­bung

"Dass der Hauptindex wieder in den rezessiven Bereich abgerutscht ist, lag in erster Linie am Auftragsrückgang und dem beschleunigten Stellenabbau ", erklärte S&P Global. "Die Produktion wurde hingegen erneut gesteigert, wenngleich sich die Rate von ihrem annähernden 3,5-Jahreshoch im August deutlich abgeschwächt hat."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/apo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2025 04:13 ET (08:13 GMT)