S&P Global: US-Dienstleister mit nachlassendem Geschäft im April

NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im April deutlich gedämpfter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex PMI schwächte sich auf 50,8 von 54,4 Punkten ab. Volkswirte hatten einen Stand von 51,0 vorhergesagt. Vorläufig war für April ein Wert von 51,4 ermittelt worden. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im April verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 50,6 von 53,5 Punkten im Vormonat.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer Wachstum, darunter Schrumpfung.

Während das verarbeitende Gewerbe aufgrund der Zollthematik die Nachrichten dominiere, sei die Entwicklung im weitaus größeren Dienstleistungssektor besorgniserregender, sagte Chefökonom Chris Williamson. "Unternehmen und verbrauchernahe Dienstleister, insbesondere Finanzdienstleister, berichten von deutlich schwächeren Wachstumsaussichten und begründen dies mit der zunehmenden Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten angesichts der jüngsten Zollankündigungen und der anhaltenden Ausgabenkürzungen des Bundes."

May 05, 2025 10:02 ET (14:02 GMT)