S&P stuft Spanien auf "A+" von "A" hoch; Ausblick stabil

15.09.25 07:26 Uhr

DOW JONES--S&P hat die Bonitätsbewertung Spaniens angehoben. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie ihr langfristiges Fremd- und Landeswährungsrating auf "A+" von "A" angehoben. Der Ausblick ist stabil. Getragen vom privaten Sektor habe sich die externe Finanzlage verbessert. Die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit des Landes sei gestärkt worden. Zudem verfüge Spanien über solide wirtschaftliche Aussichten, so S&P.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/thl

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 01:27 ET (05:27 GMT)