Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
AMD-Aktie fällt: NVIDIA-Konkurrent macht weniger Gewinn als erwartet - Umsatz steigt deutlich AMD-Aktie fällt: NVIDIA-Konkurrent macht weniger Gewinn als erwartet - Umsatz steigt deutlich
24.000-Punkte-Marke gerät außer Reichweite: DAX schwach - Korrekturgefahr? 24.000-Punkte-Marke gerät außer Reichweite: DAX schwach - Korrekturgefahr?
Profil
ATX-Performance im Blick

Mittwochshandel in Wien: ATX in der Verlustzone

05.11.25 12:25 Uhr
Mittwochshandel in Wien: ATX in der Verlustzone | finanzen.net

Heute ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Indizes
ATX
4.761,0 PKT -33,4 PKT -0,70%
Charts|News|Analysen

Um 12:06 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,42 Prozent tiefer bei 4.774,10 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 143,153 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,076 Prozent leichter bei 4.790,72 Punkten in den Handel, nach 4.794,36 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4.755,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.795,99 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der ATX bereits um 0,705 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der ATX auf 4.756,79 Punkte taxiert. Der ATX wies vor drei Monaten, am 05.08.2025, einen Wert von 4.523,63 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, stand der ATX noch bei 3.558,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 30,55 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4.857,40 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.481,22 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit EVN (+ 1,73 Prozent auf 26,45 EUR), Wienerberger (+ 1,03 Prozent auf 25,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,88 Prozent auf 28,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,79 Prozent auf 12,70 EUR) und CA Immobilien (+ 0,75 Prozent auf 24,10 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-4,10 Prozent auf 31,55 EUR), STRABAG SE (-2,62 Prozent auf 66,90 EUR), Verbund (-2,39 Prozent auf 67,35 EUR), PORR (-1,49 Prozent auf 26,40 EUR) und Erste Group Bank (-1,34 Prozent auf 88,50 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX-Konzerne

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 96.840 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 34,855 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

