S&T Aktie News: S&T präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Aktien in diesem Artikel S&T 17,98 EUR

0,33% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 18,16 EUR zu. In der Spitze legte die S&T-Aktie bis auf 18,29 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten S&T-Aktien beläuft sich auf 191.637 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.04.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 33,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 11,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die S&T-Aktie mit einem Verlust von 38,22 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte S&T am 05.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 EUR, nach 0,37 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 418,20 Millionen EUR – eine Minderung von 2,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 428,10 Millionen EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 05.05.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2022-Bilanz auf den 30.03.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,39 EUR je Aktie in den S&T-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur S&T-Aktie

Analysten sehen bei S&T-Aktie Potenzial

S&T-Aktie höher: Grosso Tecs Angebot zu niedrig

S&T-Aktie im Rallymodus: S&T trotz Russland-Einbußen optimistisch für 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf S&T Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf S&T Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf S&T

Bildquellen: S&T