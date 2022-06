S&T Aktie News: S&T am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel S&T 15,71 EUR

-0,82% Charts

News

Analysen

Die S&T-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 07.06.2022 12:22:00 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 15,73 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die S&T-Aktie bisher bei 15,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,01 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.776 S&T-Aktien.

Am 24.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,94 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,29 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 11,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Derzeit notiert die S&T-Aktie damit 40,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,13 EUR für die S&T-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte S&T am 05.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. S&T hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,70 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 294,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

S&T dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von S&T rechnen Experten am 04.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass S&T einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur S&T-Aktie

Mai 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der S&T-Aktie angepasst

S&T-Aktie profitiert: S&T mit ordentlichem Jahresstart trotz Chipmangel

Ausblick: S&T gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf S&T Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf S&T Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf S&T

Bildquellen: S&T