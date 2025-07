Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 27,92 EUR.

Die Salzgitter-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 27,92 EUR. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 27,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 481.427 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,72 EUR) erklomm das Papier am 09.07.2025. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 6,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,96 EUR ab. Mit Abgaben von 53,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,316 EUR je Salzgitter-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,42 EUR an.

Salzgitter gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salzgitter ein Ergebnis je Aktie von 0,24 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,01 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 11.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.08.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 0,416 EUR im Jahr 2025 aus.

