Kurssprung bei Vortex Energy-Aktie: Unerklärliche Marktaktivität

Salzstrukturen identifiziert

Der Aktienkurs von Vortex Energy hat sich im Laufe eines Monats mehr als verdreifacht. Doch was ist los bei dem kanadischen Explorationsunternehmen?

• Vortex Energy-Aktienkurs vervielfacht

• Salzprojekt Robinsons River im Fokus

• Management weiß von keiner wesentlichen Veränderung

Anfang Juni gab die kanadische Vortex Energy in einer Pressemeldung bekannt, bei seismischen Untersuchungen und Gravitationsmessungen mindestens zwei größere Salzstrukturen lokalisiert zu haben, die sich potenziell für die Exploration auf Streusalz und die Entwicklung von Salzstockkavernen zur Wasserstoffspeicherung auf dem Salzprojekt Robinsons River in Neufundland, Kanada, eignen. Am 23. Juni stellte Vortex Energy dann ein geologisches 3D-Modell des Salzstock-Konzessionsgebiets Robinsons River vor. Dieses zeige, dass die Salzstruktur Ost und die Salzstruktur West die potenzielle Kapazität für Salzkavernen mit einem Speichervolumen von mehr als zwei Millionen Kubikmetern pro Kaverne aufweise.

Es wird erwartet, dass diese bedeutende Entdeckung eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Wasserstoffwirtschaft spielen wird, da sie eine praktikable und nachhaltige Lösung für die Energiespeicherung und den Energietransport darstellt, hieß es weiter. Die Nähe zu wichtigen Industriezentren und potenziellen Wasserstoffproduktionsstätten erhöht ihre Bedeutung für die Förderung des Wachstums der Wasserstoffwirtschaft noch weiter, so das Unternehmen.

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung, auch an den Börsen. Für die saubere Energiegewinnung wird der alternativen "Kraftstoff" Wasserstoff von vielen als gute Ergänzung zur Wind- und Sonnenenergie betrachtet. Denn während die Stromgewinnung bei den beiden letztgenannten von schwankender Natur ist, kann Wasserstoff dazu beitragen, das Stromnetz zu stabilisieren, da hiermit eine stabile, verlässliche Stromerzeugung möglich ist.

Vortex Energy-Aktie springt hoch

Seit den letzten Junitagen schnellte nun der Kurs der Vortex Energy-Aktie kräftig nach oben, so dass sich das Plus im 1-Monatszeitraum auf fast 230 Prozent beläuft. Am gestrigen Montag ging es weiterhin deutlich aufwärts. Letztendlich stieg die Vortex Energy-Aktie in Toronto um 7,10 Prozent auf 1,96 US-Dollar.

Doch für das Unternehmen ist diese Entwicklung unerklärlich. Wie aus einer Pressemitteilung ersichtlich ist, erklärte Vortex Energy auf Anfrage der kanadischen Investment Regulatory Organization, dass sich das Management keiner unbekannten wesentlichen Veränderung in den Betriebsabläufen des Unternehmens bewusst sei, die den jüngsten Anstieg der Markttätigkeit erklären würde.

Redaktion finanzen.net