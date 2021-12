Markit: Vierte Corona-Welle bringt deutsches Wirtschaftswachstum zum Stillstand

Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 50,0 von 52,2 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Das ist der niedrigste Wert seit 18 Monaten.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 57,9 von 57,4 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 56,7 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 48,4 von 52,7 Punkten. Die Prognose hatte auf 51,0 gelautet. Der Dienstleistungsbereich liegt damit erstmals seit acht Monaten wieder im Kontraktionsbereich.

Gleichzeitig legten die Einkaufs- und Verkaufspreise nicht mehr ganz so rasant zu wie während der Allzeithochs im November. Die Geschäftsaussichten verbesserten sich hingegen, verknüpft mit der Hoffnung auf nachlassende Lieferschwierigkeiten und Lockerungen bei den Corona-Restriktionen.

IHS-Markit-Ökonom Phil Smith sah jedoch auch einige Lichtblicke: "Die verbesserten Geschäftserwartungen deuten darauf hin, dass die Unternehmen über die gegenwärtigen Probleme hinaus auf bessere Aussichten im Jahr 2022 blicken. So erwartet man, dass die Pandemie an Bedeutung verlieren wird und die Lieferkettenengpässe nachlassen werden. Die Unternehmen stellen sich also auf ein starkes Wachstum im nächsten Jahr ein und stellen weiter mit überdurchschnittlich hohem Tempo neues Personal ein."

