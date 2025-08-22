DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin98.813 -0,8%Euro1,1722 ±0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
SanDisk gewährte Anlegern Blick in die Bücher

23.08.25 06:35 Uhr
SanDisk Corp When Issue
46,37 USD 0,87 USD 1,91%
SanDisk hat am 21.08.2025 die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,09 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,66 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

