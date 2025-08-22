SanDisk gewährte Anlegern Blick in die Bücher
SanDisk hat am 21.08.2025 die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,09 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,66 Milliarden USD ausgewiesen.
