SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag billiger

Die SAP SE-Aktie wies um 01.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 92,50 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 92,14 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 489.604 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,70 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,81 EUR. Dieser Wert wurde am 19.05.2022 erreicht. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 6,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 129,69 EUR angegeben.

Am 22.04.2022 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.077,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.350,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 21.07.2022 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 20.07.2023 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

