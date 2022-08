SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag fester

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 01.08.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 91,62 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,10 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,73 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 851.173 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 129,74 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 29,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 83,84 EUR fiel das Papier am 14.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 9,28 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 114,46 EUR angegeben.

Am 21.07.2022 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,96 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,75 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.517,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.669,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2022 terminiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 19.10.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,84 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Experten sehen bei SAP-Aktie Potenzial

SAP senkt wegen Ukraine-Krieg Gewinnziele

SAP-Aktie kräftig unter Druck: SAP mit schwacher Marge - Gewinnprognose 2022 gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible