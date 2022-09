SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag in Rot

Die SAP SE-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 84,59 EUR. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 84,09 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 84,31 EUR. Bisher wurden via XETRA 99.908 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,74 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 34,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,89 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,46 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 21.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,96 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,75 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.517,00 EUR im Vergleich zu 6.669,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2022 terminiert. SAP SE dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 19.10.2023 präsentieren.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,85 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie springt an: Airbus-CFO Asam wird SAP-Finanzvorstand - Airbus-Aktie tiefer

Wem gehört CureVac? Das sind die größten Anteilseigner des Tübinger Corona-Impfstoffentwicklers

Micro Focus-Aktie +94 %: Open Text will Micro Focus übernehmen - Open Text-Aktie fällt

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: SAP AG