SAP SE Aktie News: Anleger greifen bei SAP SE am Donnerstagnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 237,65 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 237,65 EUR. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 238,10 EUR. Bei 236,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 660.053 SAP SE-Aktien.

Bei 243,40 EUR erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.01.2024 auf bis zu 134,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 229,11 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 21.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 28.01.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 22.01.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,44 EUR je SAP SE-Aktie.

