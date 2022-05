SAP SE Aktie News: SAP SE büßt am Montagvormittag ein

Die SAP SE-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 96,02 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 95,89 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 96.283 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 25,99 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,86 EUR am 27.04.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 2,30 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 132,38 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.077,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 6.350,00 EUR eingefahren.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 21.07.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 20.07.2023 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,75 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

