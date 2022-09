SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,3 Prozent auf 84,25 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 84,97 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 84,97 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 122.986 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.11.2021 markierte das Papier bei 129,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 35,06 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,01 EUR. Dieser Wert wurde am 01.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 114,46 EUR je SAP SE-Aktie an.

SAP SE gewährte am 21.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,96 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.517,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.669,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 25.10.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 19.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Analysten sehen bei SAP SE-Aktie Potenzial

SAP-Aktie springt an: Airbus-CFO Asam wird SAP-Finanzvorstand - Airbus-Aktie tiefer

Wem gehört CureVac? Das sind die größten Anteilseigner des Tübinger Corona-Impfstoffentwicklers

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com