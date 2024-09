SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 197,94 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 197,94 EUR zu. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 198,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 198,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.518 SAP SE-Aktien.

Bei einem Wert von 199,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 0,64 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2023 bei 120,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 39,24 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 211,11 EUR.

Am 22.07.2024 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8,29 Mrd. EUR gegenüber 7,55 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 21.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,45 EUR je Aktie belaufen.

