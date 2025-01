SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Freitagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 235,65 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 235,65 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 234,35 EUR nach. Bei 237,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 412.857 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,29 Prozent wieder erreichen. Am 05.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 134,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 75,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 229,11 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 21.10.2024 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent auf 8,47 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte SAP SE am 28.01.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 22.01.2026.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,44 EUR je Aktie.

