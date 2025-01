SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag südwärts

Kurs der SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 237,20 EUR nach.

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 237,20 EUR abwärts. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 236,75 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 237,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 28.190 Stück.

Bei 243,40 EUR markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,61 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.01.2024 (134,42 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,33 Prozent.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,16 EUR je SAP SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 229,11 EUR.

Am 21.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,47 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 28.01.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 22.01.2026.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,44 EUR fest.

