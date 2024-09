SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag gefragt

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 200,60 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 200,60 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 200,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 199,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 90.655 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (200,60 EUR) erklomm das Papier am 03.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach oben. Bei 120,26 EUR fiel das Papier am 29.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 211,11 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.07.2024. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 0,22 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,29 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 27.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX aktuell: DAX liegt letztendlich im Plus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende in Rot

Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen