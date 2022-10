SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Nachmittag zu

Um 04:22 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 84,97 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 85,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 839.707 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,74 EUR an. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 34,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2022 bei 79,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 114,77 EUR.

Am 21.07.2022 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,96 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 EUR in den Büchern gestanden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.517,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.669,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2022 wird am 25.10.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 19.10.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,85 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com