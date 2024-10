SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 201,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 201,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 199,12 EUR aus. Bei 199,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 314.153 SAP SE-Aktien.

Bei einem Wert von 208,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 3,81 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 121,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,75 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 215,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.07.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,29 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 27.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

3. Quartal 2024: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Handel: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer