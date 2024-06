SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 168,42 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 168,42 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 169,26 EUR an. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 167,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 289.222 SAP SE-Aktien.

Bei 184,48 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 9,54 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,52 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 29,63 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,18 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 194,30 EUR an.

SAP SE ließ sich am 22.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,41 EUR erwirtschaftet worden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 22.07.2024 erwartet. SAP SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2025 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

