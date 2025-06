SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 271,75 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 271,75 EUR. Bei 272,85 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 269,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 337.934 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.06.2024 Kursverluste bis auf 167,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 292,78 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von -0,71 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 9,01 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte SAP SE am 22.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 16.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,15 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie: Bitkom und SAP sehen in KI keine Gefahr für Jobs

So stuften die Analysten die SAP SE-Aktie im vergangenen Monat ein

Buy für SAP SE-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse