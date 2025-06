SAP SE Aktie News: SAP SE macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von SAP SE legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 270,25 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 272,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 269,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 573.452 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 167,66 EUR. Dieser Wert wurde am 05.06.2024 erreicht. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 61,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,37 EUR je SAP SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 292,78 EUR.

SAP SE gewährte am 22.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE -0,71 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,01 Mrd. EUR – ein Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.07.2025 terminiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 16.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

