SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 93,04 EUR. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 93,99 EUR. Bei 91,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.080.056 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 28,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 10,97 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 114,46 EUR je SAP SE-Aktie an.

SAP SE ließ sich am 21.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,96 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.517,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.669,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 19.10.2023.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,85 EUR je Aktie.

