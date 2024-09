SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Mittag Verluste

SAP SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 195,60 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 195,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 192,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 194,28 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 377.938 Aktien.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 201,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 2,79 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2023 bei 120,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 38,52 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 211,11 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,29 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2024 erfolgen. SAP SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2024 4,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

