SAP SE Aktie News: SAP SE verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 194,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 194,46 EUR ab. Bei 192,74 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 194,28 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 730.048 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 201,05 EUR. 3,39 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2023 auf bis zu 120,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 38,16 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 211,11 EUR.

SAP SE gewährte am 22.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 8,29 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,45 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: DAX schließt in der Verlustzone

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich leichter