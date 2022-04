SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag im Aufwind

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 102,22 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 103,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 449.798 SAP SE-Aktien.

Bei 129,74 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 26,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 94,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,57 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 137,08 EUR.

Am 22.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,69 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,98 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,54 Milliarden EUR.

Die SAP SE-Bilanz für Q1 2022 wird am 22.04.2022 erwartet. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 25.04.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,86 EUR je Aktie belaufen.

