SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 190,06 EUR.

Das Papier von SAP SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 190,06 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 190,38 EUR. Mit einem Wert von 188,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 211.931 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 190,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,47 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,52 EUR am 27.07.2023. Abschläge von 37,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,17 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 194,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,41 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,04 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 22.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 17.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2024 4,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

