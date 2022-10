SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von SAP SE

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 1,5 Prozent auf 87,19 EUR nach. Bei 87,15 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 87,48 EUR. Bisher wurden heute 611.351 SAP SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 129,74 EUR. 32,80 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,58 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 9,56 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 21.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,96 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.517,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.669,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 19.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,85 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Studie: DAX-Vorstände verdienen 24 Prozent mehr

TeamViewer, AIXTRON und Co.: Technologie- und Internet-Aktien weiter auf Erholungskurs

SAP-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Abu Dhabi wird vertieft

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com