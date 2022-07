SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Mittag ins Plus

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 06.07.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 88,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 88,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 882.765 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,74 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,83 Prozent. Am 30.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,28 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,95 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 123,38 EUR an.

SAP SE ließ sich am 22.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 7.077,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 6.350,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 21.07.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 20.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,02 EUR je Aktie belaufen.

