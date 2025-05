SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 263,25 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die SAP SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 263,25 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 261,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 263,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 204.732 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 01.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 165,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,38 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 288,11 EUR an.

SAP SE veröffentlichte am 22.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE -0,71 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,01 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,04 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte SAP SE am 22.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 16.07.2026 werfen.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie in Rot: Klein hält konstruktiven Austausch mit Trump für möglich

SAP SE-Analyse: Buy-Bewertung für SAP SE-Aktie von Jefferies & Company Inc.

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor einem Jahr verdient