SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 266,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 09:07 Uhr 1,8 Prozent. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 266,35 EUR aus. Bei 264,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 43.762 Stück.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. 6,46 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 165,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 37,94 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,38 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 288,11 EUR aus.

SAP SE gewährte am 22.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,71 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent auf 9,01 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 16.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

