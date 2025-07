SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Montagnachmittag vor

So bewegt sich SAP SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 259,70 EUR.

Das Papier von SAP SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 259,70 EUR. Bei 259,75 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 256,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 320.262 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 9,16 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 176,72 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 31,95 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,37 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 294,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,71 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent auf 9,01 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die SAP SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 22.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 16.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,19 EUR fest.

