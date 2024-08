SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 184,84 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,7 Prozent auf 184,84 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 184,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 184,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.334 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 197,46 EUR erreichte der Titel am 29.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 6,83 Prozent zulegen. Am 29.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 53,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 210,00 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,29 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,55 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 21.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von SAP SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

