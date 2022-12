SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag in Grün

Um 09:22 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 102,92 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 103,06 EUR. Bei 102,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 95.664 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 125,40 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 17,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 79,58 EUR fiel das Papier am 23.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,33 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,73 EUR.

Am 25.10.2022 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,74 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.841,00 EUR im Vergleich zu 6.845,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 24.01.2024 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

