SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag freundlich

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 86,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 86,69 EUR. Bei 85,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 767.879 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 129,74 EUR markierte der Titel am 05.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,14 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 114,46 EUR.

Am 21.07.2022 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,96 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,75 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 7.517,00 EUR gegenüber 6.669,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 19.10.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,85 EUR je Aktie belaufen.

