SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Vormittag nach

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 97,65 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 96,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,03 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 73.620 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 129,06 EUR erreichte der Titel am 09.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 24,34 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 79,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,71 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 115,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 25.10.2022 vor. Das EPS belief sich auf 1,12 EUR gegenüber 1,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.841,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.845,00 EUR ausgewiesen worden waren.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 26.01.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von SAP SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,51 EUR je Aktie belaufen.

