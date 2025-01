SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Freitagmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 246,75 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 246,75 EUR. Bei 247,25 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 244,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 170.726 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 248,60 EUR markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 0,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 141,88 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 73,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 237,00 EUR angegeben.

SAP SE ließ sich am 21.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,09 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 8,47 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 7,74 Mrd. EUR umgesetzt.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 28.01.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 22.01.2026.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2024 4,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

