SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie von SAP SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 246,05 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 246,05 EUR. Bei 246,45 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 244,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.929 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 248,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 141,88 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,16 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 231,89 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 21.10.2024 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,47 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte SAP SE am 28.01.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 22.01.2026.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,44 EUR fest.

