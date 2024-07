SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 185,26 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 185,26 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 185,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 185,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.311 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 190,98 EUR erreichte der Titel am 08.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 3,00 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.07.2023 auf bis zu 118,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,17 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 197,90 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 EUR gegenüber 0,41 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 8,04 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 22.07.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.07.2025 dürfte SAP SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,56 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

