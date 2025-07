SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 267,65 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 267,65 EUR zu. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 267,70 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 267,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.065 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,92 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 176,72 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,97 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,37 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 294,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.04.2025. Das EPS belief sich auf 1,52 EUR gegenüber -0,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 9,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 16.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,18 EUR je SAP SE-Aktie.

