SAP SE Aktie News: SAP SE steigt am Dienstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 247,45 EUR.

Die SAP SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 247,45 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 247,65 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 244,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 169.818 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 176,72 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,39 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 292,11 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 9,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. SAP SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

