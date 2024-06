SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag im Minusbereich

SAP SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 174,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 174,34 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 173,84 EUR. Bei 176,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 698.936 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,48 EUR an. Mit einem Zuwachs von 5,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 118,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 32,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,18 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 194,30 EUR an.

Am 22.04.2024 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,41 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 8,04 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 7,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 22.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,56 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX notiert schlussendlich im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab

Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten