SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Vormittag fester

Um 09:22 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 94,17 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 94,17 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 93,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 90.140 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,74 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 27,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,84 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 12,32 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,46 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE gewährte am 21.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,96 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,75 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.669,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.517,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 19.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

