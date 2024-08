SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 189,64 EUR ab.

Das Papier von SAP SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 189,64 EUR ab. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 189,34 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 190,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 160.640 SAP SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 197,46 EUR erreichte der Titel am 29.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 120,26 EUR. Mit einem Kursverlust von 36,59 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,15 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 211,11 EUR angegeben.

Am 22.07.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,29 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,55 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 21.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,45 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

