SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 198,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 198,36 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 199,24 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 198,00 EUR. Zuletzt wechselten 84.464 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 201,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,36 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 39,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 211,11 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.07.2024. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 21.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 27.10.2025.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

XETRA-Handel: Börsianer lassen DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester